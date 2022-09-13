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2 часа назад

Названо неожиданное полезное свойство пота

Lenta.ru

Пот способствует не только охлаждению тела во время жары или при физических нагрузках, но и помогает выводить алкоголь из организма. Неожиданное полезное свойство пота биолог, генетик, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева назвала в беседе с «Лентой.ру».

Названо неожиданное полезное свойство пота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мальцева рассказала, что основная функция пота — терморегуляция при интенсивном физическом труде или спортивных нагрузках, а также при воздействии жары. Однако, вопреки расхожему мнению, он не помогает выводить токсины из организма.

На некоторую детоксикацию, по словам Мальцевой, могло бы указывать повышенное содержание токсинов в поте, однако там их не больше, чем в крови. Несмотря на отсутствие доказательств, многие именно из-за этого мифа посещают сауну или изнуряют себя физическими занятиями, часто в неудобных условиях.

Это не означает, что в сауну нужно ходить с пивом, предупредила Мальцева. Тем не менее поход в баню способен снизить тяжесть похмелья, но только при условии, что это не усугубит состояние здоровья в целом.

Генетик напомнила, что потоотделение уменьшается при ожогах, в том числе солнечных, пересадке кожи, атопических дерматитах, во время приема некоторых антидепрессантов, но повышается при беременности, менопаузе, раковых заболеваниях, ожирении и других метаболических расстройствах, а также психических заболеваниях.

Ранее нарколог Кира Устюгова назвала первые признаки начинающегося алкоголизма. Она отметила, что мечты о выпивке на выходных можно считать первым симптомом пагубной привычки.

Наука,Ирина Мальцева,
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