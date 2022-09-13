Ученые выяснили, сколько кофе может «держать» давление повышенным

Высокое давление несет риск для здоровья человека, поскольку в таком состоянии сердце долгое время подвергается повышенной нагрузке. Существует множество факторов, способных поднять давление, один из них – кофе.

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Ученые клинической диетологии (American Journal of Clinical Nutrition) выяснили, что спустя час после употребления чашки кофе происходит резкий скачок давления. Так, результаты исследования показали, что всего 200–300 миллиграммов кофеина повышают систолическое давление на 8,1 миллиметра ртутного столба, а диастолическое – на 5,7 миллиметра ртутного столба.

При этом эффект повышенного давления проходит не сразу, а только через три часа.

Ученые считают, что этот феномен может объясняется тем, что кофеин стимулирует выработку адреналина, из-за которогосердце биться быстрее, а сосуды начинают сужаться.