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1 час назад

Ученые выяснили, сколько кофе может «держать» давление повышенным

runews24.ruиещё 1

Высокое давление несет риск для здоровья человека, поскольку в таком состоянии сердце долгое время подвергается повышенной нагрузке. Существует множество факторов, способных поднять давление, один из них – кофе.

Ученые выяснили, сколько кофе может «держать» давление повышенным
Фото: runews24runews24

Ученые клинической диетологии (American Journal of Clinical Nutrition) выяснили, что спустя час после употребления чашки кофе происходит резкий скачок давления. Так, результаты исследования показали, что всего 200–300 миллиграммов кофеина повышают систолическое давление на 8,1 миллиметра ртутного столба, а диастолическое – на 5,7 миллиметра ртутного столба.

При этом эффект повышенного давления проходит не сразу, а только через три часа.

Ученые считают, что этот феномен может объясняется тем, что кофеин стимулирует выработку адреналина, из-за которогосердце биться быстрее, а сосуды начинают сужаться.

Но такая реакция на кофеин наблюдается только у тех, кто редко пьет кофе. У тех, кто не может обойтись без бодрящего напитка, вероятно, вырабатывается устойчивость к кофеину, поэтому таких скачков давления у них не происходит.

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