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28 минут назад

Раскрыт способ повысить когнитивные способности

Lenta.ruиещё 2

Ученые Университета Питтсбурга раскрыли, что пожилые люди, которые постоянно встают рано и остаются бодрыми в течение дня, счастливее и лучше справляются с когнитивными тестами, чем люди с нерегулярным характером активности. О способе повысить и сохранить умственные способности в старости сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Psychiatry.

Раскрыт способ повысить когнитивные способности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследовании приняли участие 1800 пожилых людей в возрасте старше 65 лет, которые носили браслеты для измерения физической активности, а также заполняли опросники для оценки симптомов депрессии и когнитивных функций. Оказалось, что 37, 6 процента участников вставали рано утром, оставались активными в течение дня (около 15 часов) и имели последовательный распорядок дня. Эти же добровольцы были менее подавлены и имели более высокие когнитивные показатели, чем другие.

32,6 процента участников также имели постоянный режим дня, но продолжительность бодрствования у них была всего 13,4 часа каждый день, поскольку они ложились раньше и вставали позже. У них было ослаблено чувство счастья, а когнитивные функции имели более низкие показатели.

У оставшихся 29,8 процента участников модели активности были нарушены: периоды активности были неустойчивыми в течение дня и непостоянными в разные дни. У этих взрослых наблюдались самые высокие показатели депрессии и худшие результаты в когнитивных тестах .

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