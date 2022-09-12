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1 час назад

Факты о группах крови, о которых вы и не подозревали

WomanHit.ru

А вы знаете, какая цифра стоит в ваших медицинских документах?

Факты о группах крови, о которых вы и не подозревали
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Забавный факт — не все в принципе знают, какая у них группа крови. Часто этот момент выясняется при необходимости оформления различных медицинских документов. А ведь по группе крови можно сделать очень много интересных выводов о человеке, а некоторые даже умудряются определять характер и умственные способности человека по группе крови. Мы же решили собрать самые интересные факты о группах крови, которые вы, скорее всего, не могли и предположить.

Отрицательный резус-фактор и психические расстройства

Несколько лет назад зарубежные светила науки решили провести эксперимент, в котором приняли участие несколько тысяч рандомных людей с разными резус-факторами. Всех испытуемых просили заполнить анкету на предмет наличия заболеваний, причем не только физиологического происхождения. Результат шокировал ученых: выяснилось, что люди с отрицательным резус-фактором в несколько раз чаще упоминали уже имеющиеся психические расстройства, подтвержденные психиатром.

Кровь от любого человека

Если вы увидели в своих документах цифру IV — вы счастливчик. Считается, что людям с четвертой группой крови можно переливать любую группу крови, если возникнет такая необходимость. В остальных случаях необходимо четко соблюдать совпадение групп или же другие параметры совместимости.

Первая группа крови и бесплодие

Конечно, факторов, влияющих на развитие бесплодия, множество, и нельзя говорить, что женщины с другой группой не страдают из-за подобных проблем. Тем не менее врачи делятся мнением, что чаще всего в кабинете репродуктологов оказываются женщины с первой группой крови. Дело в том, что женщины с первой группой чаще имеют повышенный уровень фолликулостимулирующего гормона, а он в свою очередь становится серьезным препятствием на пути к счастливому материнству.

Вторая группа и рак желудка

Людям со второй группой крови стоит быть внимательными к работе ЖКТ. Согласно проведённым исследованиям, пациенты со второй группой крови чаще других получали неутешительный диагноз. А вот обладателей четвертой группы в списке пациентов онкологического отделения практически не было.

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