Как сокращение светового дня играет с мозгом злую шутку

Чем более активные обороты набирает осень, тем короче становится световой день. Немногие задумываются об этом, но эти сезонные изменения оказывают воздействие на наш мозг и, увы, не самые положительные. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали деятельность в головном мозге мышей, чтобы выявить молекулярные изменения в организме. Эксперты сосредоточились на работе с супрахиазматическим ядром гипоталамуса, которое отвечает за циркадные ритмы. Именно в этом участке мозга нейроны дают информацию организму о продолжительности светового дня. Это происходит благодаря свету, который попадает на сетчатку глаза.

В ходе работы эксперты установили, что нейроны данного ядра напрямую связаны с выработкой и составом ключевых нейромедиаторов, которые оказывают воздействие на активность мозга и поведение. Вдобавок к этому, исследователи выяснили, что световой день влияет на нейроны, ответственные за рост, метаболизм и стресс, а еще за иммунную и репродуктивную системы.

Данное наблюдение позволило американским специалистам запустить механизм выработки дофамина и искусственно повысить активность нужных нейронов. С помощью этой манипуляции ученые убедились в том, что светотерапия позволяет приостанавливать обострение ментальных заболеваний в осенне-зимний период.