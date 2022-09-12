Найдена причина развития рака легких у некурящих людей

Ученые из Института Фрэнсиса Крика (Великобритания) установили, как именно загрязнение воздуха провоцирует развитие рака легких. Исследование показало, что мелкие частицы из автомобильных выхлопов пробуждают дремлющие мутации в клетках легких, из-за чего те становятся злокачественными, сообщает The Guardian.

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Исследование помогло понять, почему рак легких встречается даже у некурящих. Согласно данным специалистов, у предрасположенных к раку людей в легочной ткани присутствуют мутации. Это небольшие «ошибки» ДНК, которые обычно остаются безвредными. Но воздействие загрязняющих частиц РМ2.5 действуют на них, как «искра зажигания на газовой плите», запуская процессы разрушения.

В ходе эксперимента ученые вывели лабораторных мышей с мутацией в гене EGFR. Оказалось, что они были гораздо более склонны к развитию рака легких при воздействии загрязняющих частиц. Ключевую роль играл белок интерлейкин-1 бета (IL1B), который выделялся как часть иммунного ответа на контакт с РМ2.5. Когда мышам давали препарат, блокирующий белок, они становились менее уязвимы к загрязненной атмосфере.