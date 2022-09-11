Ученые выяснили, что из-за мигрени ухудшаются умственные способности

Китайским ученым удалось выявить, что мигрень может ухудшить умственные способности.

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В исследовании приняли участие свыше трех тысяч двухсот человек. Для осуществления эксперимента эксперты отобрали часть здоровых людей, остальные периодически мучились от приступов головной боли.

В общей сложности было осуществлено двадцать два исследования. Специалисты выявили, что у тех, кто страдал мигренью, отмечалось снижение когнитивных функций, имеющих отношение к речевым способностям. Помимо этого, исследователи зафиксировали связь между частыми мигренозными болями и возникновением деменции в пожилом возрасте.