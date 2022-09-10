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48 минут назад

Зачем заменять мясо морепродуктами

Ferra.ru

Учёные заявили, что экологически чистые морепродукты могут дать людям больше питательных веществ, чем говядина, свинина и курица, при этом сокращая выбросы парниковых газов.

Зачем заменять мясо морепродуктами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи пришли к выводу, что повсеместное распространение морепродуктов в рационе в качестве заменителя другого животного белка может улучшить продовольственную безопасность в будущем и помочь решить проблему изменения климата.

Учёные проанализировали плотность питательных веществ и воздействие на климат морепродуктов. Они обнаружили, что выловленный в природе лосось, сельдь, скумбрия и анчоусы, а также выращиваемые мидии и устрицы оказали наименьшее воздействие на климат, но при этом являются питательными. Половина проанализированных видов морепродуктов имела более высокую плотность питательных веществ и способствовала меньшему выделению парниковых газов, чем говядина, свинина и курица.

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