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1 час назад

Поза человека влияет на скорость усвоения лекарств

Мир новостей

Группа ученых во главе с Раджатом Митталом из университета Джона Гопкинса создали первую в мире компьютерную модель, позволяющую вычислить скорость растворения таблеток в пищеварительной системе. Модель учитывает массу нюансов, которые могут оказать влияние на растворение балеток, включая особенности движения жидкости через разные участки желудка и кишечника. Ученые обнаружили любопытную закономерность: при наклоне тела вправо после приема лекарства таблетки растворялись быстрее на первых этапах их движения через ЖКТ на 83%. Наклон влево на столько же замедлял процесс высвобождения молекул лекарства. Наклон тела назад на 45 градусов убыстрял процесс растворения лекарства, но не так сильно, как при наклоне вправо.

Поза человека влияет на скорость усвоения лекарств
Фото: Мир новостейМир новостей

Разработчики программы считают, что результаты их работы стоит учитывать при назначение лечения, ведь для некоторых препаратов важно максимально быстрое усвоение.

Наука,Джон Гопкинс,
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