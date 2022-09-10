Поза человека влияет на скорость усвоения лекарств

Группа ученых во главе с Раджатом Митталом из университета Джона Гопкинса создали первую в мире компьютерную модель, позволяющую вычислить скорость растворения таблеток в пищеварительной системе. Модель учитывает массу нюансов, которые могут оказать влияние на растворение балеток, включая особенности движения жидкости через разные участки желудка и кишечника. Ученые обнаружили любопытную закономерность: при наклоне тела вправо после приема лекарства таблетки растворялись быстрее на первых этапах их движения через ЖКТ на 83%. Наклон влево на столько же замедлял процесс высвобождения молекул лекарства. Наклон тела назад на 45 градусов убыстрял процесс растворения лекарства, но не так сильно, как при наклоне вправо.