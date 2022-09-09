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4 часа назад

Ученые поняли, почему хламидиоз так тяжело лечится

Ferra.ru

Учёные из Университета Дьюка обнаружили ранее неизвестный механизм, который позволяет хламидиям так хорошо «цепляться» за организм человека. Эти бактерии могут существовать в теле месяцами.

Ученые поняли, почему хламидиоз так тяжело лечится
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Чтобы проникнуть в клетку и размножаться там, многие патогенные бактерии, в том числе хламидии, маскируются частью клеточной мембраны. Такой «плащ» особенно эффективен при уклонении от встроенного в клетку иммунитета, что позволяет инфекции длиться месяцами. Учёные, хотели подробнее узнать, как работает маскировка.

В итоге исследователи идентифицировали белок GarD, который блокирует способность клетки хозяина помечать хламидии, чтобы иммунная система их впоследствии уничтожила.

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