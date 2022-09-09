Ученые поняли, почему хламидиоз так тяжело лечится

Учёные из Университета Дьюка обнаружили ранее неизвестный механизм, который позволяет хламидиям так хорошо «цепляться» за организм человека. Эти бактерии могут существовать в теле месяцами.

Чтобы проникнуть в клетку и размножаться там, многие патогенные бактерии, в том числе хламидии, маскируются частью клеточной мембраны. Такой «плащ» особенно эффективен при уклонении от встроенного в клетку иммунитета, что позволяет инфекции длиться месяцами. Учёные, хотели подробнее узнать, как работает маскировка.