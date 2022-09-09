Ученые завили о смертельной опасности сахарозаменителя

Группа исследователей из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований Inserm выяснили, что высокий уровень употребления сахарозаменителей может увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Так, учёные проанализировали данные 103 388 участников, средний возраст которых составил 42 года. По итогу они пришли к выводу, что общее потребление заменителей сахара было связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечных приступов и инсультов.

В абсолютных показателях заболеваемости это было 346 случаев на 100 тыс человеко-лет у потребителей подсластителей против 314 случаев на 100 тыс человеко-лет у неупотреблявших.