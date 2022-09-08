Ученые изобрели татуировку для контроля состояния здоровья

Ученые создали электронную татуировку, способную контролировать состояние здоровья. Об этом сообщает Reuters.
Авторство разработки принадлежит Корейскому институту передовой науки и технологий. Татуировку наносят особыми чернилами, которые содержат жидкие металлические соединения на основе галлия и углеродные нанотрубки.
В итоге рисунок получает способность проводить электричество и взаимодействовать с электронными устройствами, а также работать как датчик сердцебиения или уровня сахара в крови. Для снятия показаний необходимо подключение к электронному устройству, поскольку у самой татуировки нет источника энергии и памяти.
Авторы надеются, что в будущем можно будет связать татуировку с "напечатанным" в рисунке чипом, отчего появится возможность коммуницировать с татуировкой, в том числе обмениваться сигналами.