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6 часов назад

Корейские ученые изобрели "умную" татуировку для контроля состояния здоровья

Газета.Ru

Ученые создали электронную татуировку, способную контролировать состояние здоровья. Об этом сообщает Reuters.

Ученые изобрели татуировку для контроля состояния здоровья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторство разработки принадлежит Корейскому институту передовой науки и технологий. Татуировку наносят особыми чернилами, которые содержат жидкие металлические соединения на основе галлия и углеродные нанотрубки.

В итоге рисунок получает способность проводить электричество и взаимодействовать с электронными устройствами, а также работать как датчик сердцебиения или уровня сахара в крови. Для снятия показаний необходимо подключение к электронному устройству, поскольку у самой татуировки нет источника энергии и памяти.

Авторы надеются, что в будущем можно будет связать татуировку с "напечатанным" в рисунке чипом, отчего появится возможность коммуницировать с татуировкой, в том числе обмениваться сигналами.

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