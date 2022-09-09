Зубная нить может помочь предотвратить старческое слабоумие

Международное исследование показало, что вероятность развития болезни Альцгеймера в позднем возрасте на 21% выше у людей, которые имеют проблемы с зубами.
Также у людей с плохими зубами и неудовлетворительным состоянием полости рта на 23% больше шансов на снижение когнитивных функций, что часто приводит к проблемам с памятью. Это выяснилось при анализе 47 исследований со всего мира.
Специалисты отмечают важность чистки зубов щёткой и зубной нитью, особенно в среднем возрасте.
Ведущий автор исследования, доктор Сэм Ашер (Sam Asher) из Университета Восточной Финляндии добавляет, что потеря зубов на 23% увеличивает риск снижения когнитивных функций, а также деменции — на 13%. При этом регулярное посещение стоматолога может предотвратить возникновение подобных проблем.