Зубная нить может помочь предотвратить старческое слабоумие

Международное исследование показало, что вероятность развития болезни Альцгеймера в позднем возрасте на 21% выше у людей, которые имеют проблемы с зубами.

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Также у людей с плохими зубами и неудовлетворительным состоянием полости рта на 23% больше шансов на снижение когнитивных функций, что часто приводит к проблемам с памятью. Это выяснилось при анализе 47 исследований со всего мира.

Специалисты отмечают важность чистки зубов щёткой и зубной нитью, особенно в среднем возрасте.