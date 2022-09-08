Обнаружено самое древнее доказательство хирургической ампутации

Авторы исследования сообщают, что находка является старейшим свидетельством хирургической ампутации, обнаруженным на сегодняшний день. Научная статья вышла в Nature, об открытии пишет ScienceАlert.

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Скелет, обнаруженный в известняковой пещере в отдаленном районе Восточного Калимантана, был раскопан в 2020 году группой индонезийских и австралийских исследователей. При ближайшем рассмотрении они обнаружили, что молодому человеку, жившему 31 000 лет, назад умело удалили левую ступню, вероятно, в детстве. Примечательно, что культя зажила настолько хорошо, чтобы человек прожил после операции еще примерно 6-9 лет. После смерти его предали земле в вытянутом положении и с надгробными плитами на могиле.

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«Этот древний человек пережил очень серьезную и опасную для жизни операцию, рана зажила, образовав культю. Он жил потом еще долго в гористой местности с ограниченной подвижностью. Это говорит о том, что о нем заботились», — говорит биоархеолог Меландри Влок из Сиднейского университета (Австралия).

До этого самым ранним свидетельством ампутации каменного века был найденный во Франции скелет пожилого мужчины, умершего 7000 лет назад. У того выше локтя было удалено левое предплечье.

Даже сегодня, когда у врачей есть целый арсенал медицинских средств для предотвращения инфекции, остановки кровотечения и притупления боли, такие операции требуют значительного мастерства. Новое открытие переворачивает преобладающее представление о том, что сложные операции были за пределами возможностей охотников-собирателей.

Хирург и его помощники должны были иметь подробные знания об анатомии человека, гигиене и системе кровообращения, чтобы ориентироваться в венах, кровеносных сосудах и нервах, ампутировать ногу и предотвратить смерть от потери крови и инфицирования.

«Они, должно быть, также понимали необходимость удаления конечности для выживания», — пишут авторы статьи.

Ранее считалось, что появление медицины совпало с появлением сельского хозяйства или последовало за ним — переход от собирательства к земледелию примерно 10 000 лет назад вызвал волну проблем со здоровьем, которые привели к постепенному развитию медицинских навыков.

«Новая находка на Борнео демонстрирует, что люди уже имели возможность успешно ампутировать больные или поврежденные конечности задолго до того, как начали заниматься сельским хозяйством и жить в постоянных поселениях», — говорит археолог Максим Обер из Университета Гриффита (Австралия).

Исследователи датировали скелет, измерив следовые уровни радиации, сохранившиеся в зубной эмали. Оценка совпала с результатами радиоуглеродного датирования отложений, в которых были захоронены останки.

Вопрос, демонстрирует ли скелет необычайно высокие медицинские навыки сообщества древних людей в этой конкретной части Борнео, или же он показывает более широко распространенную способность к медицине среди древних людей, остается открытым.