Онкологи нашли у раковых клеток ген для выживания без "пищи"

Ученые из Немецкого центра исследования рака (DKFZ) в Гейдельберге обнаружили ранее неизвестный ген LYSET, который позволяет раковым клеткам питаться белками хозяина в среде с низким содержанием питательных веществ. Исследование опубликовано в журнале Science.
Раковые клетки способны выживать даже в средах с недостатком питания. Для этого они переключают свой метаболизм на использование белков организма хозяина в качестве альтернативной "пищи".
Ученые создали условия для имитации аминокислотного голодания в клетках опухоли, а затем использовали "генетические ножницы" CRISPR-Cas9, чтобы последовательно отключать разные гены. Оказалось, что без ранее неизвестного гена LYSET (Lysosome Enzyme Trafficking Factor) опухолевые клетки становились неспособны противостоять недостатку аминокислот.
Этот ген необходим для нормальной работы лизосом — небольших органелл в клетках, которые расщепляют белки до аминокислот. Онкологи подтвердили в опытах на мышах, что потеря гена LYSET сильно тормозит развитие клеток некоторых типов рака, даже если опухоль не испытывает недостатка питания.