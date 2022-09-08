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4 часа назад

Учены рассказали, потребление каких продуктов снижает риск смерти

Газета.Ruиещё 4

Регулярное потребление овощей и фруктов снижает риск смерти почти на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад группы японских специалистов.

Учены рассказали, потребление каких продуктов снижает риск смерти
Фото: Газета.руГазета.ру

Врачи с начала 90-х годов наблюдали около 95 тыс. жителей разных регионов страны. На момент исследования пациентам было от 40 до 60 лет. Людей разделили на пять групп в зависимости от объема потребления овощей и фруктов.

24 тыс. из 95 тыс. к настоящему моменту умерли, и специалисты установили связь между пищевыми привычками и риском смерти. По данным ученых, в первых двух группах, где потребление фруктов было больше всего, риск смерти был ниже на 8–9%, чем в группе с самым низким потреблением. Риск смерти на 7–8% оказался ниже у тех, кто чаще ел овощи.

При этом японские ученые учитывали состояние здоровья, привычки, наследственные заболевания и другие параметры пациентов, чтобы исключить данные факторы из результата исследования.

В итоге специалисты рекомендовали в сутки есть не менее 300 г овощей и 140 г фруктов.

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