Найден способ омоложения иммунных клеток для борьбы с раком

Группа специалистов из онкологического центра Симмонса в Юго-Западном университете Калифорнии нашла способ омоложения иммунных клеток, которые борются с раком. Выводы работы описаны в журнале Nature Communications.

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Для этого они предлагают использовать лактат, который является побочным продуктом метаболизма, вырабатываемый клетками во время интенсивных физических нагрузок. Это соединение часто применяют для внутривенного ввода в случаях потери крови в результате травмы, операции или тяжелых ожогов для восполнения жидкости.

В ходе исследования специалисты вводили инъекции лактата мышам с раком толстой кишки или меланомой, также присутствовала контрольная группа, получавшая глюкозу. У подопытных из первой команды рост опухоли снижался при получении лактата. В дополнительных испытаниях на генетически модифицированных мышах с отсутствием Т-клеток этот эффект не наблюдался. Такие данные могут говорить о том, что лактат воздействует через эти иммунные клетки.