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6 часов назад

Найден способ омоложения иммунных клеток для борьбы с раком

Lenta.ru

Группа специалистов из онкологического центра Симмонса в Юго-Западном университете Калифорнии нашла способ омоложения иммунных клеток, которые борются с раком. Выводы работы описаны в журнале Nature Communications.

Найден способ омоложения иммунных клеток для борьбы с раком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для этого они предлагают использовать лактат, который является побочным продуктом метаболизма, вырабатываемый клетками во время интенсивных физических нагрузок. Это соединение часто применяют для внутривенного ввода в случаях потери крови в результате травмы, операции или тяжелых ожогов для восполнения жидкости.

В ходе исследования специалисты вводили инъекции лактата мышам с раком толстой кишки или меланомой, также присутствовала контрольная группа, получавшая глюкозу. У подопытных из первой команды рост опухоли снижался при получении лактата. В дополнительных испытаниях на генетически модифицированных мышах с отсутствием Т-клеток этот эффект не наблюдался. Такие данные могут говорить о том, что лактат воздействует через эти иммунные клетки.

Кроме того, производная молочной кислота значительно улучшила работу противораковых препаратов и иммунный ответ организма на опухоли. Авторы работы предлагают использовать лактат в качестве дополнения к существующим методам иммунотерапии. Они также предположили, что физические упражнения, во время которых естественным способом вырабатывается это соединение, помогут усилить защитные функции организма в борьбе с раком.

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