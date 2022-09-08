Почему вас так тянет к жирной пище

В новом исследовании эксперты пришли к выводу, что в тяге к жирной пище виноваты мозг и кишечник. Стало известно это после проведения экспериментов на лабораторных мышах.

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Учёные из Колумбийского института Цукермана выяснили, что жир, который попадает в кишечник, подаёт особый сигнал. Это сигнал после того, как попадает в мозг, вызывает у человека желание есть жирную пищу. К такому выводу специалисты пришли на основе анализа состояния мышей. Опубликованы результаты этого исследования в издании Nature.

Получается, что язык сообщает нашему мозгу, какой конкретно вкус нам нравится. А вот за желание той или иной пищи и потребность в ней отвечает уже кишечник.

В ходе исследования эксперты изучили, как мыши реагируют на различные пищевые жиры. Среди них были жирные кислоты и липиды. Грызунам были предложены бутылки с водой, в которой были растворены жиры, а также бутылки с водой, в которых находились сладкие вещества. Спустя пару суток мыши уже явно предпочитали воду с жиром, несмотря на то что не чувствовали вкус жира.

Также учёные заметили, что при потреблении жира у мышей активировались нейроны, которые находятся в каудальном ядре солитарного тракта (cNST). Помимо этого, активными становились нейроны в блуждающем нерве, который связывает кишечник с мозгом. В кишечнике же всего было обнаружено две группы клеток, которые посылали сигналы мозгу в ответ на жир.