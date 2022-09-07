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1 час назад

Исследована основная причина возрастных нарушений зрения

Lenta.ruиещё 2

Ученые из Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (Институт медицинских открытий Сэнфорда Бернхэма Пребиса) исследовали молекулярный механизм возникновения дегенерации желтого пятна, которое является основной причиной возрастных нарушений зрения. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Biophysical.

Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе исследования специалисты изучили один из самых распространенных в организме белков — витронектин, который находится между клетками, а также является составляющим холестерина. Кроме того, он играет большое значение во многих заболеваниях, вызванных старением. Авторов интересовало то, как этот белок меняет свою структуру при различных температурах и разном давлении, имитируя процессы в человеческом теле.

Оказалось, что белок способен слегка деформироваться при давлении. Это позволяет ему легче взаимодействовать с ионами кальция в крови и приводит к образованию кальцинированных бляшек, накапливающихся при дегенерации желтого пятна (макулярная дистрофия) и других возрастных заболеваний.

По мнению ученых, их открытие позволит упростить разработку новых методов лечения глазных болезней с помощью контроля антител, отвечающих за связи кальция с белком.

В июле специалисты из Китая вычислили вероятность возникновения деменции при наличии в анамнезе нарушений зрения. В случае заболеваний глаз риск диагностировать старческое слабоумие на 137 процентов выше.

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