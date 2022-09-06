Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
3 часа назад

Шведские ученые выяснили, что храпящие люди чаще подвержены раку и образованию тромбов

Газета.Ru

Шведские врачи провели исследование и выяснили, что люди, страдающие апноэ, более подвержены раковым заболеваниям, образованию тромбов и снижению умственных способностей. Результаты были опубликованы в журнале EurekAlert!.

Ученые выяснили, как храп связан с онкологией и образованием тромбов
Фото: Газета.руГазета.ру

Ученые считают, что ночной храп может спровоцировать гипоксию, которая при наличии сопутствующих заболеваний или вредных привычек может привести к раку и образованию тромбов. Согласно данным исследования, наибольшему риску подвержены люди с избыточным весом, диабетом, а также курящие или употребляющие большое количество алкоголя.

Однако специалисты отметили, что прямой связи апноэ со злокачественными новообразованиями и прочими заболеваниями нет.

«Неясно, связано это с самим храпом или с сопутствующими факторами риска развития рака, такими как ожирение, кардиометаболические заболевания и факторы образа жизни», — пояснили врачи.

Исследовательская группа планирует продолжить изучение влияния апноэ на здоровье человека и увеличить число наблюдаемых ими пациентов.

Ранее кардиолог назвал причины, почему люди умирают ночью или рано утром.

Наука,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители