Ученые выяснили, как храп связан с онкологией и образованием тромбов

Шведские врачи провели исследование и выяснили, что люди, страдающие апноэ, более подвержены раковым заболеваниям, образованию тромбов и снижению умственных способностей. Результаты были опубликованы в журнале EurekAlert!.

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Ученые считают, что ночной храп может спровоцировать гипоксию, которая при наличии сопутствующих заболеваний или вредных привычек может привести к раку и образованию тромбов. Согласно данным исследования, наибольшему риску подвержены люди с избыточным весом, диабетом, а также курящие или употребляющие большое количество алкоголя.

Однако специалисты отметили, что прямой связи апноэ со злокачественными новообразованиями и прочими заболеваниями нет.

«Неясно, связано это с самим храпом или с сопутствующими факторами риска развития рака, такими как ожирение, кардиометаболические заболевания и факторы образа жизни», — пояснили врачи.

Исследовательская группа планирует продолжить изучение влияния апноэ на здоровье человека и увеличить число наблюдаемых ими пациентов.