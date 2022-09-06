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8 часов назад

Созданы сенсоры для выявления болезней сердца и последствий COVID-19

Мир24

Российские ученые разработали химические сенсоры, которые могут использоваться для выявления разных болезней, а также для обнаружения токсических выбросов на производствах, рассказал в понедельник ТАСС проректор по науке и инновациям Ивановского государственного химико-технологического университета (ИГХТУ) Юрий Марфин.

Созданы сенсоры для выявления болезней сердца и последствий COVID-19
Фото: Мир24Мир24

По его словам, главный элемент химических сенсоров – дипирринаты бора или BODIPY. Они представляют собой сложные соединения с эффектом флуоресценции, то есть испускающие свет в видимом диапазоне.

«Главный плюс используемого нами подхода – это возможность настройки сенсора под очень широкий спектр анализируемых молекул и параметров», – заявил Марфин.

В медицине сенсоры можно применять для диагностики заболеваний сердца, геморрагических болезней. Кроме того, с помощью них можно выявлять последствия коронавируса, в более длительной перспективе – для диагностики отравлений тяжелыми металлами и изучения болезни Альцгеймера.

Разработчик добавил, что в химической промышленности сенсоры могут быть использованы для определения в воздухе производственных помещений летучих органических соединений – ацетона, спиртов и других.

«В настоящее время имеется целый ряд сенсоров с разной степенью готовности: одни проходят тестирование, по другим уже оформлен и подан на регистрацию патент, по некоторым еще ведутся лишь пробные исследования», – подчеркнул Марфин.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали программу на основе искусственного интеллекта, которая может диагностировать бессудорожную эпилепсию по результатам электроэнцефалографии.

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