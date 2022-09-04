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3 часа назад

Ученые из Швейцарии связали нарушение выработки инсулина с риском ожирения

Vse42.ru

Научные работники Базельского университета, Швейцария, заявили, что нарушение выработки инсулина повышает риск появления ожирения.

Ученые связали нарушение выработки инсулина с риском ожирения
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Известно, что лишние килограммы могут нарушать метаболизм сахара, из-за чего повышается риск развития диабета. Однако швейцарские ученые провели исследование и выяснили, что может быть и обратное – нарушения в выработке инсулина могут провоцировать ожирение.

Специалисты изучили основной фермент, который трансформирует неактивные предшественники гормонов в активные составляющие (протеаза РС1/3), и пришли к выводу, что сбой в его функционировании увеличивает риск развития различных болезней эндокринной системы.

В своей работе исследователи "выключили" у мышей РС1/3 в бета-клетках поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина. В результате среди таких животных наблюдался бесконтрольный аппетит, что привело к ожирению и диабету.

Это позволило ученым утверждать, что неправильное функционирование инсулиновых клеток может быть как следствием, так и причиной ожирения, пишет Nature Communications.

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