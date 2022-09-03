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6 минут назад

Назван главный предвестник преждевременной смерти

Мир24

Нарушения сна – один из первых признаков развития многих заболеваний. Ученые из Стэнфордского университета провели метаисследование, чтобы установить связь между качеством сна и риском преждевременной смерти человека, сообщает Digital Medicine.

Назван главный предвестник преждевременной смерти
Фото: Мир24Мир24

С помощью искусственного интеллекта специалисты проанализировали 12 тысяч научных работ, посвященных сну. В них оценивались дыхание спящего, сердцебиение, даже движения подбородка и ног.

Объединив данные, ученые вывели так называемую формулу «возраста сна» (предполагаемого возраста человека, основанного на качестве сна). Сначала они определили критерии нормального сна для человека среднего возраста. Затем искусственный интеллект обработал информацию о качестве сна нескольких тысяч человек и сделал прогноз касательно их здоровья.

Результаты показали, что наиболее явной «приметой» ранней смерти стал прерывистый фрагментированный сон. Речь идет о нескольких кратковременных пробуждениях, о которых люди наутро не помнят.

При этом первопричину связи прерывистого сна и риска смерти ученым установить не удалось. Они заявили, что продолжат изыскания, чтобы это выяснить.

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