Неудачная попытка убить раковые клетки делает их агрессивнее

Исследователи из клиники Сент-Джуд выяснили, что неудачная попытка убийства раковых клеток делает их устойчивыми к лекарствам, что приводит позже к развитию более агрессивной формы рака. Открытие опубликовано в журнале Cell.

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Многие лекарства для лечения рака вызывают апоптоз — запрограммированную гибель клеток. Для этого необходимо, чтобы митохондрии клеток высвободили особый белок, цитохром с. Ранее исследователи считали, что как только цитохром с высвобождается в клетке, апоптоз невозможно остановить.

Оказалось, что некоторые раковые клетки способны пережить его, запустив особый метаболический процесс, активирующий гены, останавливающие апоптоз.

Открытие ученых может также объяснить, почему раковые клетки становятся устойчивыми к другим методам лечения, а не только к лекарству, которое использовалось изначально: хотя препараты могут иметь разные механизмы, многие основаны на апоптозе. Но даже один неудачный апоптоз делает клетки устойчивыми к запрограммированной клеточной гибели. Они начинают делиться, опухоль растет, но лекарства от нее не работают.