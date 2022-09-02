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2 часа назад

Неудачная попытка убийства раковых клеток может сделать их агрессивнее

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из клиники Сент-Джуд выяснили, что неудачная попытка убийства раковых клеток делает их устойчивыми к лекарствам, что приводит позже к развитию более агрессивной формы рака. Открытие опубликовано в журнале Cell.

Неудачная попытка убить раковые клетки делает их агрессивнее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Многие лекарства для лечения рака вызывают апоптоз — запрограммированную гибель клеток. Для этого необходимо, чтобы митохондрии клеток высвободили особый белок, цитохром с. Ранее исследователи считали, что как только цитохром с высвобождается в клетке, апоптоз невозможно остановить.

Оказалось, что некоторые раковые клетки способны пережить его, запустив особый метаболический процесс, активирующий гены, останавливающие апоптоз.

Открытие ученых может также объяснить, почему раковые клетки становятся устойчивыми к другим методам лечения, а не только к лекарству, которое использовалось изначально: хотя препараты могут иметь разные механизмы, многие основаны на апоптозе. Но даже один неудачный апоптоз делает клетки устойчивыми к запрограммированной клеточной гибели. Они начинают делиться, опухоль растет, но лекарства от нее не работают.

Работа ученых может послужить основой для создания лекарств для предотвращения рецидива рака. В устойчивых клетках реакция на неудачный апоптоз приводит к увеличению активности фактора транскрипции 4 (ATF4). Он является основным регулятором реакции на стресс, вызывая разрушение белков, способствующих гибели клеток, и активирует гены, способствующие выживанию. Если заблокировать ген ATF4 или кодируемый им белок ATF4, раковые клетки не смогут приобретать устойчивость к лечению. Такой же эффект наблюдается, если заблокировать белок, который активируется с помощью ATF4, гем-регулируемый ингибитор (HRI).

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