Разработан новый метод диагностики болезни Альцгеймера

Американские ученые разработали новый способ выявления людей с повышенным генетическим риском развития болезни Альцгеймера до появления каких-либо симптомов, результаты исследований опубликованы в журнале PLOS Genetics.
Исследователи из Массачусетского технологического института проанализировали данные о 7,1 млн распространенных отклонений эталонной ДНК. На основе них ученые разработали метод для предсказания риска развития болезни Альцгеймера.
В исследовании принимали участие 636 доноров крови. Они проверили уровни трех тысяч белков в крови у тех, кто имел высокий риск болезни Альцгеймера. Анализ помог выявить 28 белков, которые вероятно связаны с заболеванием, некоторые из них никогда не изучались в исследованиях Альцгеймера. Изучение этих белков может открыть новые направления для создания лекарственных препаратов и ускорить разработку альтернативных методов лечения.
Как отметили авторы исследований, их подход вряд ли подойдет для клинического диагностирования, поскольку он может быть недостаточно точным для неевропейского населения и может оказать влияние на стоимость страховки и привести к отрицательным последствиям для психики. Тем не менее, он может использоваться для ускорения исследований болезни Альцгеймера.