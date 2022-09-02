Разработан новый метод диагностики болезни Альцгеймера

Американские ученые разработали новый способ выявления людей с повышенным генетическим риском развития болезни Альцгеймера до появления каких-либо симптомов, результаты исследований опубликованы в журнале PLOS Genetics.

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Исследователи из Массачусетского технологического института проанализировали данные о 7,1 млн распространенных отклонений эталонной ДНК. На основе них ученые разработали метод для предсказания риска развития болезни Альцгеймера.

В исследовании принимали участие 636 доноров крови. Они проверили уровни трех тысяч белков в крови у тех, кто имел высокий риск болезни Альцгеймера. Анализ помог выявить 28 белков, которые вероятно связаны с заболеванием, некоторые из них никогда не изучались в исследованиях Альцгеймера. Изучение этих белков может открыть новые направления для создания лекарственных препаратов и ускорить разработку альтернативных методов лечения.