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3 часа назад

Кожа человека при воздействии озона выделяет очистители воздуха

Газета.Ruиещё 1

Химики из Института Макса Планка показали, что воздействие озона на человеческий организм в закрытом помещении приводит к образованию высокореактивных гидроксильных радикалов, которые в значительной степени ответственны за окисление большинства загрязняющих газов. Статья опубликована в журнале Science.

Кожа человека при воздействии озона выделяет очистители воздуха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В серии экспериментов ученые обнаружили, что высокие концентрации гидроксильных радикалов образуются, когда люди подвергаются воздействию озона различной концентрации. Испытания проводились в камере из нержавеющей стали с контролируемым климатом.

Оказалось, что компонент кожного сала, сквален, вступал в реакцию с выделением вещества 6-MHO, которое приводило к образованию гидроксильных радикалов. Кроме того, изопрен из выдыхаемого воздуха и продукты его взаимодействия с гидроксильными радикалами также реагировали с озоном. В результате образовывалось еще больше гидроксильных радикалов.

Подавляющее большинство людей проводят большую часть своего времени в помещениях. Гидрокосильные радикалы, окисляющие многие загрязняющие вещества воздуха, образуются при воздействии на озон солнечного света. Но стеклянные окна в значительной степени фильтруют ультрафиолетовый свет, замедляя образование радикалов.

Работа ученых показала, что озонирование воздуха может быть эффективным методом повышения качества воздуха в помещениях.

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