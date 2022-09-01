Как чай продлевает жизнь

Чай – один из самых популярных напитков по всему миру. Его ценят и в Англии, и в Китае, и, конечно, в России. Но чаще всего мы употребляем чай из-за вкуса. Мало кто задумывается о том, что этот привычный нам напиток способен продлевать жизнь.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Ученые из британского National Institutes of Health изучили данные UK Biobank и раскрыли неожиданные свойства чая. Оказалось, что риск преждевременной смерти среди тех, кто выпивает минимум две чашки чая в день, на 9-13% ниже по сравнению с людьми, которые равнодушны к этому напитку.

Чтобы прийти к этому выводу исследователям потребовалось в течение 10 лет наблюдать за 500 тысячами человек в возрасте от 49 до 69 лет. Среди них 85% регулярно употребляли чай, а 89% из них отдавали предпочтение черным сортам чая.

Любопытно, что позитивное влияние чая на организм оставалось на одном уровне вне зависимости от того, добавляли ли в чай сахар или молоко. Кроме того, выяснилось, что температура напитка и метаболизм человека также не влияют на полезные свойства чая.

Эксперты объяснили пользу этого напитка содержащимися в нем веществами, которые снимают воспаление и окислительный процесс, а также укрепляют сосуды и поддерживают высокий уровень энергии в организме.

Профессор превентивной медицины из Университета Мадрида так прокомментировал работу ученых: