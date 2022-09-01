Что известно о бессмертных медузах и как они помогут людям

Многие люди уверены (а кто-то просто уповает на это), что в будущем ученые изобретут эликсир бессмертия или хотя бы сыворотку долголетия. Пока сложно представить, сколько еще человечеству придется ждать данных изобретений, но все же некоторые предпосылки к ним уже есть. Например, бессмертные медузы Turritopsis dohrnii. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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О существовании этих уникальных созданий ученые узнали еще в 1988 году. Крошечные по размеру медузы (5 мм в диаметре) являются единственными животными на Земле, способными жить вечно. Биологи из Испании решили выяснить, в чем секрет бессмертия медуз.

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Следует подчеркнуть, что эти Turritopsis dohrnii все же могут умереть. Говоря об их бессмертии, специалисты имеют в виду биологическое. То есть с течением лет у этих созданий не повышается риск смерти, благодаря тому, что они могут обратиться в полип на любой стадии развития и прожить все циклы заново. Любопытно, что генетически новая особь будет точной копией предыдущей.

Медузы пользуются своим "бессмертием" в экстренных ситуациях: когда получают травмы, не могут найти пищу или находятся в неблагоприятных условиях. Если представить, что способностью Turritopsis dohrnii обладал человек, это выглядело бы следующим образом: взрослый человек, который страдает от голода или других угрожающих его жизни факторов, превращается в эмбриона и заново проходит все стадии развития: от рождения до становления в самостоятельную особь. Звучит, как что-то из научной фантастики.

В попытках разобраться в сверхспособности медуз ученые сравнили ДНК Turritopsis dohrnii и других медуз. В ходе работы выяснилось, что более тысячи генов способны помогать медузе обращать старение вспять. Но среди них есть лишь один, который не наблюдался у остальных медуз. Этот ген отключает преобразование ДНК в РНК или белок, а также активирует плюрипотентность.