Искусственному интеллекту нашли применение в родах

Для обучения программы и создания базы данных ученые использовали информацию о пациентах из многоцентрового консорциума по безопасному труду из Национального института детского здоровья и человеческого развития. Она включала в себя более 700 клинических и акушерских факторов (в том числе анамнез и физические данные пациентки, последнее обследование и другие) в 66 тысячах родов от момента поступления в больницу и по мере развития процесса.