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19 минут назад

Искусственному интеллекту нашли применение в родах

Lenta.ru

Специалисты из клиники Майо нашли применение искусственному интеллекту в родах. Они предлагают использовать алгоритм для вычисления вероятности успешных естественных родов и необходимости кесарева сечения. Выводы работы описаны в PLOS ONE.

Искусственному интеллекту нашли применение в родах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для обучения программы и создания базы данных ученые использовали информацию о пациентах из многоцентрового консорциума по безопасному труду из Национального института детского здоровья и человеческого развития. Она включала в себя более 700 клинических и акушерских факторов (в том числе анамнез и физические данные пациентки, последнее обследование и другие) в 66 тысячах родов от момента поступления в больницу и по мере развития процесса.

По мнению разработчиков, технология позволит заменить существующие схемы оценки родов на более точные прогнозы с учетом индивидуальных особенностей, что поможет снизить риск неблагоприятного исхода, а также нагрузку на здравоохранение.

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