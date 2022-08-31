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1 час назад

Инсулиновая помпа позволила избежать повреждения мозга у подростков-диабетиков

Газета.Ru

Использование инсулиновой помпы вместо шприцов помогло избежать когнитивных нарушений у больных диабетом подростков. Об этом сообщает издание N+1 со ссылкой на статью в Nature Communications.

Инсулиновая помпа позволила избежать повреждения мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В раннем возрасте человека может поражать сахарный диабет первого типа. В этом состоянии из-за нехватки инсулина ткани плохо захватывают глюкозу, в результате чего она накапливается в крови и разрушает сосуды, что вредит многим внутренним органам. Помимо прочего, это состояние вредит мозгу, и урон, полученный в детстве, не излечивается никогда. Аллан Рейс из Стэнфордского Университета и его коллеги провели сравнительное исследование традиционной формы введения инсулина (шприцов) и продвинутых (автоматических помп). Самые продвинутые из них работают под замкнутому циклу, и функционируют как механическая поджелудочная железа, которая вводит нужное количество инсулина. В качестве объекта исследований выступили 42 подростка, наблюдение продолжалось полгода. Половина пользовалась помпой с замкнутым контуром, вторая — инъекциями или помпой с открытым контуром (стандартная терапия).

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За полгода наблюдений в обеих группах уровень сахара оставался в пределах нормы, однако среди пациентов с продвинутой помпой отмечали меньшие перепады гликемии в течение дня (p = 0,044) и ночи (p = 0,036). У подростков в норме постепенно увеличивается объем белого вещества, а серое вещество коры и сама кора — уменьшаются в размерах. Исследователи заметили, что у испытуемых с системой закрытой петли площадь и толщина коры уменьшились сильнее, чем у первой группы.

Кроме того, исследователи обратили внимание на хвостатое ядро — область мозга, которая участвует в развитии когнитивных способностей в подростковом возрасте. В норме ее объем должен снижаться. При использовании системы с замкнутым контуром объем хвостатого ядра уменьшался, а в первой группе этого не происходило. Эти данные подтвердились и когнитивными тестами. Подростки, использовавшие помпы, набрали заметно больше баллов в тестах на образное мышление.

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