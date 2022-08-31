Какой сок может привести к ухудшению зрения

Ухудшиться зрение может по разным причинам, в том числе из-за образа жизни. Также недавнее исследование, результаты которого опубликованы в Frontiers in Nutrition, показало, что проблемы со зрением могут возникнуть и из-за одного популярного напитка.
На некоторые из факторов, которые способствуют ухудшению зрения, мы повлиять не можем. Среди них - процесс старения. Ранее возрастную дегенерацию жёлтого пятна учёные связывали с неправильным образом жизни. Недавно стало известно, что дело может быть ещё и в соке.
Согласно исследованию, выводы которого опубликованы в Frontiers in Nutrition, употребление полностью натурального (то есть 100-процентного) фруктового сока повышает вероятность развития прогрессирующей возрастной дегенерации жёлтого пятна. А при возрастной дегенерации жёлтого пятна слепота считается необратимой.
В ходе нового исследования специалисты изучили базы данных NHANES за 2005–2006 годы. Оказалось, что употребление 100-процентного фруктового сока не влияло на уже диагностированное заболевание (возрастную дегенерацию жёлтого пятна). Однако если этой болезни у человека нет, то натуральный фруктовый сок может повысить риск развития прогрессирующей возрастной дегенерации жёлтого пятна.
Правда, для подтверждения результатов этой научной работы нужно провести ещё дополнительные исследования.
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