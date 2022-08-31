Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
29 минут назад

Медики установили, что стероиды ухудшают работу мозга

Газета.Ru

Новое исследование ученых из Лейденского университета в Нидерландах показало, что прием пероральных или ингаляционных глюкокортикоидов - типа стероидов, используемых для подавления воспаления при астме и других аутоиммунных заболеваниях - может быть связан с повреждениями в белом веществе головного мозга. Работа была опубликована в журнале BMJ Open.

Медики установили, что стероиды ухудшают работу мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Белое вещество – это ткань, которая образует связи между клетками мозга и остальной нервной системой. Недостаток белого вещества может ухудшить внимание и способность мозга обрабатывать информацию и запоминать ее. Кроме того, недостаток белого вещества также связан с такими психиатрическими проблемами, как депрессия, беспокойство и раздражительность.

Как пероральные, так и ингаляционные глюкокортикоиды могут использоваться для лечения аллергии, хронической обструктивной болезни легких, некоторых видов воспалительных заболеваний кишечника, экземы и кожных заболеваний, волчанки, тендинита, рассеянного склероза, остеоартрита и ревматоидного артрита.

Исследователи использовали данные хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank о 222 людях, принимающих глюкокортикоиды перорально и 557 - ингаляционно, у которых ранее не были диагностированы неврологические, гормональные или психические расстройства.

Пациенты прошли когнитивное и психическое тестирование, а также МРТ головного мозга. Исследователи собрали эти данные и сравнили результаты МРТ и когнитивных тестов с данными 24 тыс. человек, которые не употребляли стероиды.

Исследование выявило наибольшее повреждение белого вещества у людей, которые регулярно принимают стероиды перорально в течение длительных периодов времени.

Однако ученые отмечают, что выборка людей, принимавших лекарственные препараты, была недостаточно большой, поэтому требуются дополнительные исследования.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители