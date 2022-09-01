Ученые доказали, что боль из-за любви реальна физически

О том, что любовь иногда приносит боль и слезы, знают все. Каждый из нас когда-либо чувствовал, как тяжело бывает в любви, и очень многие не понаслышке знают, как болит разбитое сердце. Однако, многим кажется, что все это лишь метафора, мы просто нервничаем, а физической боли дела сердечные не приносят. Ученые доказали, что это не так. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс" Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Здоровое сердце — это сердце, которое посылает кровь по всему телу, обеспечивая его кислородом и питательными веществами, в которых оно нуждается.

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На здоровье вашего сердца может влиять ряд факторов, таких как нездоровая диета, богатая насыщенными и переработанными жирами, или недостаточная физическая нагрузка.

Но есть также ряд неподконтрольных вам факторов, которые, как известно, негативно влияют на сердце .

Внезапное сильное горе, сильный гнев или даже страх увеличивают риск развития "синдрома разбитого сердца".

Что такое синдром разбитого сердца

Это потенциально опасное для жизни состояние возникает, когда человек испытывает внезапный острый стресс, который может быстро ослабить сердечную мышцу.

Оказывается, что "разбитое сердце" нельзя считать просто киношной метафорой. Нам, действительно, могут разбить сердце, и эта боль реально ощутима физически.

Синдром разбитого сердца может быть вызван выбросом гормона стресса адреналина.

Исследователи предполагают, что адреналин вызывает такое сужение сердечных артерий, что они перекрывают приток крови к мышце. Это вызывает психологический дистресс в организме, который провоцирует ослабление сердечной мышцы.

Затем это может вызвать симптомы, похожие на сердечный приступ, включая стеснение в груди или одышку.

«Ареналин может напрямую связываться с клетками сердца, вызывая попадание в клетки большого количества кальция», — объясняет John Hopkins Medicine.

Это большое потребление кальция может помешать клеткам сердца работать должным образом.

«Похоже, что воздействие адреналина на сердце в таком случае временно. Сердце обычно полностью восстанавливается в течение нескольких дней или недель».

Ученые и разбитые сердца

Биолог-антрополог Хелен Фишер изучала людей, которых бросили, и обнаружила, что активизировались участки мозга, связанные с зависимостью. Отверженный человек испытывает ту же боль и тягу, что и при употреблении наркотиков и алкоголя — он проходит абстинентный синдром, и через много месяцев у него может случиться рецидив, когда он получит, например, внезапный звонок от объекта своих страданий.

Ученые, проведя исследования, доказали, что влияние расставаний и потери близких реально сказывается на здоровье человека.

Биология разбитого сердца:

Разбитое сердце и отторжение могут вызвать активность в той же области мозга, где активируется физическая боль.

Углы мозга, которые вызывают зависимость и реагируют на нее, могут быть активированы образами или напоминаниями о бывших партнерах.

Некоторые лейкоциты контролируют наше настроение через нашу нервную систему и могут быть связаны с горем и одиночеством

«Синдром разбитого сердца» может привести к тому, что левый желудочек изменит форму и увеличится в размерах, ослабляя его мышцы, что означает, что он не перекачивает кровь так, как должен.

Расставание может привести к снижению уровня нейрохимических веществ, вызывающих хорошее самочувствие, дофамина и окситоцина, что потенциально может вызвать симптомы отмены, такие как тремор, учащенное сердцебиение и даже депрессия.

Как понять, что ваше сердце разбито

Синдром разбитого сердца, также известный как стрессовая кардиомиопатия, возникает, когда человек испытывает внезапный острый стресс, который может быстро ослабить сердечную мышцу.

Симптомы похожи на сердечный приступ: