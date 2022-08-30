Названо минимальное опасное для здоровья количество алкоголя

Эксперты государственного Канадского центра изучения зависимостей выяснили, что употребление более шести стандартных единиц алкоголя в неделю ведет к повышенному риску возникновения серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает CBC.
Стандартная единица алкоголя составляет 17,05 мл чистого спирта, она используется для указания безопасных порций употребления алкогольных напитков. Это эквивалентно примерно одной бутылке 5-процентного пива, одному стакану вина или одному шоту алкогольного напитка повышенной крепости.
Ученые провели анализ, основанный на математическом моделировании медицинской статистики за много лет, и обнаружили, что риск для здоровья незначителен или низок при употреблении двух или менее бокалов вина в неделю.
Если количество выпивки увеличивается до трех-шести стандартных порций в неделю, риск проблем со здоровьем умеренный. Но употребление более шести бокалов вина или сидра в неделю делает риск проблем со здоровьем высоким.
Наиболее негативно пристрастие к алкоголю влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также существенно повышает вероятность развития рака и цирроза печени.
Отмечается также, что у женщин, выпивающих более трех стандартных единиц в неделю, риск для здоровья растет быстрее, чем у мужчин.
Новые результаты существенно отличаются от рекомендаций Центра, опубликованных в 2011 году. Тогда эксперты рекомендовали выпивать не более 10 стандартных единиц в неделю для женщин и 15 стандартных единиц в неделю для мужчин.