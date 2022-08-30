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2 часа назад

Названо минимальное опасное для здоровья количество алкоголя

Газета.Ru

Эксперты государственного Канадского центра изучения зависимостей выяснили, что употребление более шести стандартных единиц алкоголя в неделю ведет к повышенному риску возникновения серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает CBC.

Названо минимальное опасное для здоровья количество алкоголя
Фото: РИА Новости РИА Новости

Стандартная единица алкоголя составляет 17,05 мл чистого спирта, она используется для указания безопасных порций употребления алкогольных напитков. Это эквивалентно примерно одной бутылке 5-процентного пива, одному стакану вина или одному шоту алкогольного напитка повышенной крепости.

Ученые провели анализ, основанный на математическом моделировании медицинской статистики за много лет, и обнаружили, что риск для здоровья незначителен или низок при употреблении двух или менее бокалов вина в неделю.

Если количество выпивки увеличивается до трех-шести стандартных порций в неделю, риск проблем со здоровьем умеренный. Но употребление более шести бокалов вина или сидра в неделю делает риск проблем со здоровьем высоким.

Наиболее негативно пристрастие к алкоголю влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также существенно повышает вероятность развития рака и цирроза печени.

Отмечается также, что у женщин, выпивающих более трех стандартных единиц в неделю, риск для здоровья растет быстрее, чем у мужчин.

Новые результаты существенно отличаются от рекомендаций Центра, опубликованных в 2011 году. Тогда эксперты рекомендовали выпивать не более 10 стандартных единиц в неделю для женщин и 15 стандартных единиц в неделю для мужчин.

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