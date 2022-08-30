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1 час назад

Ученые: дезодоранты могут вызвать рак груди

Мир новостей

Дело в том, что большинство дезодорантов и антиперспирантов содержат соли алюминия, которые препятствуют потоотделению.

Ученые: дезодоранты могут вызвать рак груди
Фото: Мир новостейМир новостей

Как правило, этот металл в теле человека не накапливается, но, как выяснили медики из Кильского университета, при пользовании дезодорантами соли алюминия все-таки остаются в тканях, расположенных рядом с подмышечной впадиной. Как считают ученые, высокое содержание солей алюминия в тканях молочных желез у тех женщин, которые были прооперированы по поводу рака груди, можно объяснить привычкой регулярно пользоваться дезодорантами.

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К тому же опыты на животных показали, что алюминий может вызывать рак. Ученые не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что алюминий попал в ткани именно вместе с дезодорантами, однако, по их мнению, это совершенно бесспорно.

Несколько исследований последних лет действительно показали, что антиперспиранты на основе алюминия могут повышать риск развития рака молочной железы. По словам авторов этих исследований, повторим еще раз, чаще всего это онкологическое заболевание развивается в верхней внешней части груди - области, ближайшей к подмышечной впадине, где применяются антиперспиранты. Исследования доказывают, что химические вещества, содержащиеся в антиперспирантах, в том числе алюминий, впитываются в кожу, особенно когда она поцарапана во время бритья. Эти химические вещества могут затем взаимодействовать с ДНК и приводить к раковым изменениям в клетках или мешать действию женского гормона эстрогена, который, как известно, влияет на рост клеток рака молочной железы.

Учитывая, что у каждой восьмой женщины в какой-то момент жизни развивается рак молочной железы, идея о том, что антиперспиранты могут каким-то образом способствовать развитию заболевания, чрезвычайно актуальна. А потому многие дамы, которые знают о пока еще недоказанном негативном эффекте пользования антиперспирантами, предпочитают отказаться от этого косметического средства. Береженого бог бережет!

Производители дезодорантов и антиперспирантов не отрицают, что добавляют в состав своей продукции соли алюминия, помогающие справиться с запахом пота. Однако они утверждают, что алюминий совершенно безвреден, а тем, кто опасается использовать такие дезодоранты, предлагают другие, без алюминия. Загвоздка лишь в том, что они менее эффективны, поэтому большинство женщин предпочитает покупать те, что работают. Но ученые твердо намерены доказать свою правоту и точно установить, действительно ли содержащие алюминий дезодоранты опасны для здоровья.

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