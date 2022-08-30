Ученые: дезодоранты могут вызвать рак груди

Дело в том, что большинство дезодорантов и антиперспирантов содержат соли алюминия, которые препятствуют потоотделению.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Как правило, этот металл в теле человека не накапливается, но, как выяснили медики из Кильского университета, при пользовании дезодорантами соли алюминия все-таки остаются в тканях, расположенных рядом с подмышечной впадиной. Как считают ученые, высокое содержание солей алюминия в тканях молочных желез у тех женщин, которые были прооперированы по поводу рака груди, можно объяснить привычкой регулярно пользоваться дезодорантами.

Видео дня

К тому же опыты на животных показали, что алюминий может вызывать рак. Ученые не могут со стопроцентной уверенностью утверждать, что алюминий попал в ткани именно вместе с дезодорантами, однако, по их мнению, это совершенно бесспорно.

Несколько исследований последних лет действительно показали, что антиперспиранты на основе алюминия могут повышать риск развития рака молочной железы. По словам авторов этих исследований, повторим еще раз, чаще всего это онкологическое заболевание развивается в верхней внешней части груди - области, ближайшей к подмышечной впадине, где применяются антиперспиранты. Исследования доказывают, что химические вещества, содержащиеся в антиперспирантах, в том числе алюминий, впитываются в кожу, особенно когда она поцарапана во время бритья. Эти химические вещества могут затем взаимодействовать с ДНК и приводить к раковым изменениям в клетках или мешать действию женского гормона эстрогена, который, как известно, влияет на рост клеток рака молочной железы.

Учитывая, что у каждой восьмой женщины в какой-то момент жизни развивается рак молочной железы, идея о том, что антиперспиранты могут каким-то образом способствовать развитию заболевания, чрезвычайно актуальна. А потому многие дамы, которые знают о пока еще недоказанном негативном эффекте пользования антиперспирантами, предпочитают отказаться от этого косметического средства. Береженого бог бережет!