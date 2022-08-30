Названы пять наиболее опасных семейств вирусов

Австралийские ученые определили пять семейств вирусов, которые представляют наибольшую угрозу для людей в ближайшем будущем. Они могут стать возбудителями новых пандемий, сообщает The Sydney Morning Gerald.

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В список вошли коронавирусы (Coronaviridae), флавивирусы (Flaviviridae), тогавирусы (Togaviridae), ортомиксовирусы (Orthomyxoviridae) и парамиксовирусы (Paramyxoviridae). Ученые подчеркнули, что риск распространения опасных патогенов в последние десятилетия возрос. Климатический кризис и вырубка лесов способствуют все более частым контактам людей с дикими животными – переносчиками вирусов, а активное транспортное сообщение между странами способствует быстрой передаче.

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«Крупномасштабные вирусные вспышки становятся все более частыми и серьезными»,

– подчеркнул заместитель директора по здравоохранению и биозащите CSIRO Грег Уильямс.

Так, за шестьдесят лет (с 1910 по 1970 годы) в мире произошло четыре крупных вспышки инфекционных заболеваний, а за последние десять лет – пять.

Семейство Coronaviridae, как известно, «ответственно» за нынешнюю пандемию. За 20 лет у людей появилось пять новых коронавирусов.

Вирусы Flaviviridae и Togaviridae часто распространяются комарами. Они являются возбудителями лихорадки денге, лихорадки чикунгунья и японского энцефалита. Последний был выявлен в Австралии в 2022 году и унес жизни пяти человек.

Вирусы Orthomyxoviridae включают все штаммы гриппа. По словам ученых, самыми опасными могут стать вирусы Paramyxoviridae, так как обладают высокой летальностью. Они включают, в частности, вирус Хендра.

Впервые Хендру выявили в 1994 году в Брисбене (Австралия). Вирус переходил от летучих лисиц к лошадям, а от них стал передаваться людям. На данный момент от вызванного им заболевания скончались четыре человека.

В 2021 году ученые обнаружили, что вирус мутировал и образовал вариант hendra-2. Он распространяется в популяциях серых и красных летучих лисиц, также его обнаружили у лошади в южном регионе Австралии.

Авторы исследования заявили, что к возможным пандемиям следует готовиться заранее. Так, следует начать превентивную разработку противовирусных препаратов и вакцин. Они отметили, что в данный момент существуют эффективные лекарства против COVID-19, например, паксловид. Но прежде чем их одобрили в Австралии, прошло около двух лет, и многие скончались от последствий вируса.

«Работа по созданию противовирусных препаратов широкого спектра действия для вирусов высокого риска должна начаться уже сейчас»,