Золото помогает вылечить смертельные болезни

Невидимые невооруженным глазом частицы золота удивительным образом лучше, чем все синтезированные дорогие лекарства, способны излечивать от воспалительной болезни кишечника (ВБК), которую еще называют зеленым раком.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Этот хронический недуг, в который входят язвенный колит и болезнь Крона, приводит к постепенному ослаблению человеческого организма. Сегодня лечения от ВБК не существует, она остается с человеком всю жизнь. Симптомы лечатся очень серьезными средствами с сильными побочными эффектами. И часто лечение сопровождается новыми проблемами со здоровьем.

Видео дня

Ученые в постоянном поиске средств эффективного и безопасного лечения этих воспалительных процессов. И вот китайские врачи объявили о прорыве, который может принести облегчение для многих миллионов людей. Заметим, что именно китайская медицина предложила и обосновала этот новый вид лечения. А ведь еще недавно ее успехи сводились к иглоукалыванию и прочим процедурам традиционной медицины, но сегодня она работает на прорывных направлениях в борьбе с неизлечимыми недугами. В Китае созданы новейшие оборудованные по последнему слову техники лаборатории, которые конкурируют друг с другом. Обучавшиеся на лучших медицинских факультетах американских и европейских университетов, китайские ученые реализуют свои познания у себя на родине, а если и остаются на Западе, то лишь затем, чтобы добыть как можно больше информации для своей страны.

Ученые давали наночастицы золота болеющим колитом мышам, и в результате болезнь была побеждена: у грызунов повысилось содержание антиоксидантов и ингибированных противовоспалительных цитокинов. При этом не наблюдалось никаких побочных проблем.

Сверхмалые наночастицы золота намного эффективнее, чем традиционно принимаемые ныне натуральные энзимы. Препараты с золотом существенно дешевле, их легче хранить. На них не влияет температура, они устойчивы перед кислотами и легко достигают пораженных участков.

По сообщению врача Фей Ван из госпиталя Сун-Ят-Сена, снижение воспалительного процесса наблюдалось у мышей уже в первые сутки после применения препарата. Большое преимущество этого средства в том, что его можно принимать в виде пилюль и не требуется для этого никаких специальных процедур. Ван отмечает, что наночастицы золота - многообещающая стратегия лечения и уже существует экспериментальная база для ее клинического применения.