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2 часа назад

Какой чай снижает риск смертности

Ferra.ruиещё 3

В ходе одного масштабного исследования стало известно, что любители чёрного чая могут прожить дольше остальных. Связано это с тем, что в его состав входят особые вещества. Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Annals of Internal Medicine.

Какой чай снижает риск смертности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В более ранних исследованиях, которые проводились в Японии и Китае, говорится, что зелёный чай содержит вещества, которые уменьшают воспаление в организме. В новом же исследовании учёные пришли к выводу, что полезен для здоровья и чёрный чай.

Специалисты из Национального института рака США узнали о привычках, связанных с чаем, у почти 500 тысяч взрослых людей из Великобритании. Далее эксперты наблюдали за этими людьми в течение 14 лет.

После учёта различных факторов (курение, употребление алкоголя, здоровье, социально-экономическое положение, диета, пол, возраст, раса) эксперты пришли к следующему выводу. Если люди пили по две или более чашки чая в день, то у них на 9-13 процентов снижалась вероятность смерти от любой причины по сравнению с теми, кто чай не употреблял вообще. При этом изменение температуры чая, добавление в него молока или сахара не повлияли никак на эти результаты.

Также в исследовании, опубликованном в Annals of Internal Medicine, говорится, что употребление чёрного чая связано со снижением риска смерти от болезней сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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