Доказано, что музыкальный вкус и личность взаимосвязаны

В журнале Journal of Personality and Social Psychology опубликована статья, описывающая результаты исследования, проведенного учеными из Кембриджского университета и Университета Бар-Илан в Израиле, которые
проанализировали данные о музыкальных предпочтениях и типах личности более 285 тысяч испытуемых из 53 стран. Ученые также запустили сайт, на котором 71 тысяча посетителей из 34 стран смогли оценить музыкальные клипы и прошли тест на определение направленности личности.
Для классификации как музыки, так и характеристик личности, исследователи использовали научно обоснованные схемы. Музыка классифицировалась по пяти параметрам: вызывающая, расслабляющая, динамичная, непритязательная и современная.
Личностные характеристики классифицировались по таким критериям, как открытость опыту (интеллект), добросовестность (совестливость), экстраверсия, невротизм (противоположный полюс – эмоциональная стабильность) и доброжелательность (способность приходить к согласию).
Исследователи обнаружили корреляцию между типом музыки, которую предпочитает человек, и его типом личности. Экстраверты, независимо от страны проживания, любят зажигательную, танцевальную, современную музыку. Поклонники классической песни группы Nirvana “Smells Like Teen Spirit”, как правило, более подвержены невротизму.
Люди с высоким уровнем добросовестности склонны избегать слишком эмоциональной, напряженной музыки. Также была обнаружена корреляция между любовью к спокойной музыке и высоким уровнем доброжелательности.
“Мы были удивлены тем, насколько эти закономерности между музыкой и личностью воспроизводятся по всему миру. Людей могут разделять география, язык и культура, но если интроверту в одной части света нравится та же музыка, что и интровертам в других местах, это означает, что музыка может быть очень мощным мостом”,
– говорят исследователи.