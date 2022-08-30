Доказано, что музыкальный вкус и личность взаимосвязаны

“Мы были удивлены тем, насколько эти закономерности между музыкой и личностью воспроизводятся по всему миру. Людей могут разделять география, язык и культура, но если интроверту в одной части света нравится та же музыка, что и интровертам в других местах, это означает, что музыка может быть очень мощным мостом”,