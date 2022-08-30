Найдена физиологическая основа для различий в восприятии времени

Ученые обнаружили, что ощущение того, как быстро проходит время, частично вызвано изменениями в нашем теле. Оказалось, что повышенная активность симпатической нервной системы (СНС), т. е. увеличение частоты сердечных сокращений и выделение пота, оказывает влияние на чувство, что время летит. Научная статья вышла в Scientific Report, об исследовании рассказывает Daily mail. Впервые эти объективные показатели физиологического состояния были изучены в связи с восприятием времени.

Фото: Naukatv.ru Naukatv.ru

Ученые попросили 67 человек вести обычную жизнь, надев датчики, которые измеряли, как ведет себя их симпатическая нервная система. Испытуемые носили монитор сердечного ритма, а также датчик кожи, который измерял мельчайшие изменения в проводимости кожей электричества, вызванные активностью потовых желез.

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Участников попросили ежечасно сообщать, насколько быстро или медленно, по их ощущениям, прошли последние 60 минут. Затем проанализировали биологические данные участников вместе с их субъективными словами.

«Исследования в целом показали, что скука, социальная изоляция и стресс связаны с замедлением течения времени, тогда как большее социальное удовлетворение и низкий уровень стресса связаны с более быстрым течением времени»,

— пишут авторы в своей статье.

Ведущий автор исследования, доктор Рут Огден из Ливерпульского университета имени Джона Мура (Великобритания), сказала: «Когда человек испытывает значительное увеличение частоты сердечных сокращений или проводимости кожи, может показаться, что время течет на 10% быстрее».

Хотя это относительно небольшой эффект, он может быть связан с тем, что у участников были вполне среднее эмоциональное состояние. Если бы они испытывали больше эмоциональных взлетов и падений, вероятно, эффект был бы сильнее. Считается, что за этим стоит эволюционная выгода.

«Сейчас мы тестируем эту идею, используя виртуальную среду, в которой участники подвергаются серьезной виртуальной угрозе»,

— сказала Рут Огден.