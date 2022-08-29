Каждый сантиметр талии повышает риск сердечной недостаточности

Люди с большим обхватом талии подвержены более высокому риску развития сердечной недостаточности. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на кардиологов Оксфордского университета.

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Сердечная недостаточность — это синдром, вызываемый нарушением функции миокарда. Из-за него сердце не может снабжать организм кровью с нужной интенсивностью, либо делает это с повышенной нагрузкой. У больных наблюдается отдышка и повышенная утомляемость, при ухудшении состояния возможно нанесение тяжкого вреда здоровью.

В результате исследования ученые выяснили, что риск развития сердечной недостаточности у человека с талией 104 сантиметров на 40% выше, чем у обладателя талии обхватом 94 сантиметров. В норме талия у мужчин не должна превышать 94 сантиметров, у женщин — 80.