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2 часа назад

Каждый сантиметр талии повышает риск сердечной недостаточности

Газета.Ruиещё 1

Люди с большим обхватом талии подвержены более высокому риску развития сердечной недостаточности. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на кардиологов Оксфордского университета.

Каждый сантиметр талии повышает риск сердечной недостаточности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сердечная недостаточность — это синдром, вызываемый нарушением функции миокарда. Из-за него сердце не может снабжать организм кровью с нужной интенсивностью, либо делает это с повышенной нагрузкой. У больных наблюдается отдышка и повышенная утомляемость, при ухудшении состояния возможно нанесение тяжкого вреда здоровью.

В результате исследования ученые выяснили, что риск развития сердечной недостаточности у человека с талией 104 сантиметров на 40% выше, чем у обладателя талии обхватом 94 сантиметров. В норме талия у мужчин не должна превышать 94 сантиметров, у женщин — 80.

К таким выводам авторы пришли, исследовав 428 тысяч британцев. Медики утверждают, что эта метрика гораздо более эффективна для анализа риска появления сердечно-сосудистых заболеваний, чем индекс массы тела.

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