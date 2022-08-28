Плохая осанка связали со снижением умственных способностей

Ученые из Университета Шиншу показали, что нарушения осанки могут быть связаны с риском возникновения когнитивных расстройств у пожилых. Результаты представлены в Scientific Reports.

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Исследователи проанализировали данные пожилых (от 50 до 89 лет) японцев из города Обусе, Нагано. Они обнаружили, что у пожилых японцев со смещенной саггитальной вертикальной осью (SVA) был выше риск легких когнитивных нарушений. SVA представляет собой прямую линию, опущенную из тела позвонка С7 перпендикулярно полу. В норме она должна заканчиваться в крестце, но с возрастом может смещаться вперед.

Для женщин с отклонением SVA 70 мм снижение когнитивных функций наблюдалось в любом возрасте. Для мужчин — при отклонении более 100 мм в любом возрасте, а также при отклонении SVA 90 мм, начиная с 70 лет и отклонении SVA 70 мм — с 80 лет.

Легкие когнитивные нарушения определяются как когнитивные жалобы со стороны человека или других лиц, но они еще не считаются деменцией. В районах, где дорогостоящее оборудование для диагностики или дополнительное время для медицинского тестирования ограничены, важно иметь простые способы выявления пациентов с высоким риском таких нарушений.