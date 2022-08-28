Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
3 часа назад

Врачи показали, что плохая осанка может быть связана со снижением умственных способностей

Газета.Ru

Ученые из Университета Шиншу показали, что нарушения осанки могут быть связаны с риском возникновения когнитивных расстройств у пожилых. Результаты представлены в Scientific Reports.

Плохая осанка связали со снижением умственных способностей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали данные пожилых (от 50 до 89 лет) японцев из города Обусе, Нагано. Они обнаружили, что у пожилых японцев со смещенной саггитальной вертикальной осью (SVA) был выше риск легких когнитивных нарушений. SVA представляет собой прямую линию, опущенную из тела позвонка С7 перпендикулярно полу. В норме она должна заканчиваться в крестце, но с возрастом может смещаться вперед.

Для женщин с отклонением SVA 70 мм снижение когнитивных функций наблюдалось в любом возрасте. Для мужчин — при отклонении более 100 мм в любом возрасте, а также при отклонении SVA 90 мм, начиная с 70 лет и отклонении SVA 70 мм — с 80 лет.

Легкие когнитивные нарушения определяются как когнитивные жалобы со стороны человека или других лиц, но они еще не считаются деменцией. В районах, где дорогостоящее оборудование для диагностики или дополнительное время для медицинского тестирования ограничены, важно иметь простые способы выявления пациентов с высоким риском таких нарушений.

Практикующие врачи, участвовавшие в исследовании, подчеркнули, что в своей практике часто видят, что пожилые люди могут уменьшить проявления деменции или даже остановить ее прогрессирование с помощью физических упражнений.

Наука,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители