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4 часа назад

Российские ученые нашли способ определить расположенность к ожирению по слюне

Lenta.ru

Российские ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Красноярского государственного медицинского университета нашли способ определить предрасположенность к ожирению по слюне. Они выявили маркер, показывающий белковый состав биологической жидкости, по нему можно оценить важнейшие процессы, происходящие на клеточном уровне, передают «Известия».

Ученые нашли новый способ определить расположенность к ожирению
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Анализ занимает всего 15 минут, отмечают ученые. По его результатам можно оперативно отследить склонность пациента к набору лишнего веса и принять меры.

Маркер показывает баланс между анти- и прооксидантами, то есть различными молекулами, реагирующими на окислительные процессы в тканях. Это важнейшая характеристика организма, которая сразу отражается на белковом составе слюны, она говорит о возможностях адаптации к стрессу и неблагоприятным условиям.

Врач-диетолог, заведующий отделением клиники «Ревиталь» Марина Копытько назвала исследование российских ученых очень перспективным, поскольку медики всегда заинтересованы в разработке методов диагностики, не требующих забора крови. Она уточнила, что пока во врачебной практике использовать биомаркер нельзя, поскольку он находится в стадии изучения.

Ранее ученые Йельского университета продемонстрировали, что умеренное ограничение потребления калорий снижает выработку белка SPARC, что снижает вредное воспаление и улучшает здоровье у пожилых животных.

Наука,Марина Копытько,
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