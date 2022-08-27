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33 минуты назад

Биологи показали, что даже однократная доза алкоголя необратимо изменяет мозг

Газета.Ruиещё 1

Исследовательская группа из Кельнского университета и университетов Мангейма и Гейдельберга обнаружила, что даже однократное употребление алкоголя может необратимо изменить морфологию нейронов. Работа опубликована в журнале PNAS.

Биологи показали, как однократная доза алкоголя изменяет мозг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Биологи предположили, что даже однократное употребление этанола формирует у человека положительную ассоциацию с алкоголем. Ученые проверили гипотезу на моделях плодовых мушек и мышей. Они обнаружили, что однократная доза этанола нарушает митохондриальную динамику и баланс между синапсами в нейронах.

Митохондрии снабжают клетки энергией, для чего им необходимо двигаться внутри клетки. Алкоголь нарушил это движение, а также химический баланс между отдельными синапсами. Эти изменения оставались постоянными и вызывали поведенческие изменения у животных. Мухи и мыши, которым ввели алкоголь в раннем возрасте, потребляли больше алкоголя и имели высокий риск алкогольного опьянения в более позднем возрасте.

Подобное морфологическое ремоделирование нейронов — хорошо известная основа обучения и памяти. Следовательно, некоторые из наблюдаемых морфологических изменений могут влиять на формирование памяти, связанной с этанолом.

Исследователи считают, что такие же механизмы участвуют в формировании зависимости от алкоголя у людей и могут означать, что однократное опьянение может увеличить потребление алкоголя и рецидив алкоголя в более позднем возрасте.

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