Биологи показали, как однократная доза алкоголя изменяет мозг

Исследовательская группа из Кельнского университета и университетов Мангейма и Гейдельберга обнаружила, что даже однократное употребление алкоголя может необратимо изменить морфологию нейронов. Работа опубликована в журнале PNAS.

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Биологи предположили, что даже однократное употребление этанола формирует у человека положительную ассоциацию с алкоголем. Ученые проверили гипотезу на моделях плодовых мушек и мышей. Они обнаружили, что однократная доза этанола нарушает митохондриальную динамику и баланс между синапсами в нейронах.

Митохондрии снабжают клетки энергией, для чего им необходимо двигаться внутри клетки. Алкоголь нарушил это движение, а также химический баланс между отдельными синапсами. Эти изменения оставались постоянными и вызывали поведенческие изменения у животных. Мухи и мыши, которым ввели алкоголь в раннем возрасте, потребляли больше алкоголя и имели высокий риск алкогольного опьянения в более позднем возрасте.

Подобное морфологическое ремоделирование нейронов — хорошо известная основа обучения и памяти. Следовательно, некоторые из наблюдаемых морфологических изменений могут влиять на формирование памяти, связанной с этанолом.