Таблетки "3 в 1" снижают риск смерти из-за повторного инфаркта

Исследователи из Центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний (Испания) показали, что таблетки, содержащие комбинацию из трех веществ, снижают частоту рецидивов у пациентов после инфаркта миокарда. Статья опубликована в The New England Journal of Medicine.

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Врачи включили с исследование SECURE 2499 пациентов из семи европейских стран (Испании, Италии, Германии, Чехии, Франции, Польши и Венгрии), выздоравливающих после сердечного приступа. Участники исследования были случайным образом распределены для получения стандартной терапии или таблеток "3 в 1", содержащих аспирин, рамиприл и аторвастатин.

Средний возраст участников составил 76 лет, 31% из них были женщины, 77,9% имели гипертониею, 57,4% — диабет и 51,3% — зависимость от никотина. За пациентами наблюдали в течение трех лет после начала терапии. У пациентов, принимавших таблетки "3 в 1", риск смерти, несмертельного инфаркта миокарда, инсульта или блокирования кровотока коронарной артерии был на 24% ниже, чем у пациентов, принимавших три отдельных препарата. Важнейшим результатом исследования стало снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 33%.