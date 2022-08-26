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1 час назад

Врачи выяснили, что погодные аномалии повышают риск смерти от болезней сердца

Газета.Ru

Резкие перепады температуры воздуха повышают риск смерти от болезней сердца и сосудов. Об этом сообщает пресс-служба Европейского кардиологического общества.

Врачи выяснили, что погодные аномалии повышают риск смерти от болезней сердца
Фото: Image Point FrImage Point Fr

Ученые провели крупное исследование влияния погодных аномалий на сердечно-сосудистые заболевания, особенно представляющих смертельную опасность. Для наблюдения отобрали 2,28 млн жителей Европы в пяти странах со средним возрастом 50 лет. Исследователи сопоставили частоту смерти от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности в разные периоды с погодой в это время.

В результате выяснилось, что любые экстремальные погодные явления увеличивают шансы умереть от кардиологических проблем. В частности, резкое похолодание - на 10 градусов Цельсия - зимой повышало риск смерти больных на 19% в целом и на 22% - от ишемической болезни сердца.

Аналогичным образом заморозки повышали частоту развития ишемии на 4%. Аномальная жара повышала число смертельных исходов болезней сердца и сосудов на 25-30%, как и вероятность смертельного инсульта. Авторы работы надеются, что это исследование поможет правильно организовать работу врачей, чтобы снизить число смертей среди наиболее уязвимых групп пациентов.

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