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2 часа назад

Почему у жителей Азии больше неандертальских генов, чем у европейцев

Ferra.ru

Ранние исследования установили, что в геноме современного человека есть следы ДНК неандертальцев. В новой же работе учёные предположили, что большая часть скрещиваний между двумя видами людей происходила на Ближнем Востоке — в регионе от Северной Африки до Ирака.

Почему у жителей Азии больше неандертальских генов, чем у европейцев
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи пояснили, что у современных азиатских популяций, похоже, больше ДНК неандертальцев, чем у современных европейцев. А это странно, потому что неандертальцы жили на территории современной Европы.

«Оценивая морфологию лица, мы можем проследить, как популяции перемещались и взаимодействовали с течением времени. И факты показывают нам, что Ближний Восток был важным перекрёстком, как географически, так и в контексте эволюции человека», — рассказали учёные. Они отметили, что у неандертальцев были большие лица, но размер сам по себе не устанавливает никакой генетической связи между популяцией людей и популяциями неандертальцев. Однако учёные обнаружили некоторые черты, которые не сильно зависят от климата, что упростило выявление вероятных генетических влияний.

Вывод работы такой: большая часть скрещиваний происходила на Ближнем Востоке, а потом люди, получившие неандертальские гены, начали осваивать Азию.

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