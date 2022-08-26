Как пожилые люди помогают ученым понять, что такое сексуальное благополучие

Отношения пожилых людей и секса давно стали объектом многочисленных шуток. Многие люди даже считают, что активная половая жизнь после 60 — это что-то из разряда эротической фантастики, но ученые доказывают обратное. На самом деле, половая жизнь пожилых людей помогает составить более полное понимание концепции полового благополучия. Рассказываем, почему это важно и какую роль в этом играют пожилые люди.

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Зачем изучать сексуальную жизнь пожилых людей?

В конце июля 2022 года группа ученых из Университета Саутгемптона выложила в открытый доступ исследование, построенное на базе более 70 глубинных интервью с пожилыми людьми в Великобритании. В рамках этого исследования ученые планировали выяснить, как ощущаются изменения в области секса с возрастом непосредственно от людей, которые эти изменения проживают.

О многих возможных возрастных изменениях человечество знает из рекламы медицинских препаратов: средства для повышения либидо, лекарства от влагалищной сухости и неизменные препараты вроде «Виагры». Методом «от обратного» можно представить, чем сопровождается угасание репродуктивной функции. Однако сексуальность и сексуальное благополучие — это не только непосредственная способность вступать в половой акт. Это еще и ряд факторов, которые актуальны для различных возрастных категорий.

Под сексуальным благополучием Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подразумевает взаимосвязь физического, эмоционального, психического и социального благополучия по отношению к сексуальности. То есть способность заниматься сексом — 1 из 4 столпов, на которых держится общество. Но об остальных трех в отношении секса начали говорить только недавно.

Сегодня изучение сексуальной жизни пожилых людей стало актуальным, потому что увеличилась средняя продолжительность жизни, появились различные практики для сохранения активности в пожилом возрасте, а также для сохранения эмоционального и психического здоровья, в котором важную роль играют взаимоотношения и благополучие (во всех аспектах). Вопрос о том, как строить здоровые отношения в будущем, видеть в них ценность, остается важным для представителей всех возрастных групп, и именно сегодняшние пожилые люди помогают найти ответ на него.

За последние 60 лет произошли значительные социальные и культурные изменения в отношении сексуальности, такие как отношение к внебрачному сексу и однополым отношениям. В течение этих десятилетий нынешние поколения пожилых людей в западных обществах развили и прожили свою сексуальную жизнь. Когда они были детьми, сексуальная активность и публичное обсуждение секса были табуированы, особенно вне контекста брака и гетеросексуальных норм. Позже эти люди пережили значительные изменения — не только благодаря сексуальным революциям, но и благодаря сменам курса в политике в области прав человека, направленной на защиту людей от неравенства и предрассудков по признаку сексуальной ориентации, пола и расы. Сегодняшние пожилые люди первыми испытали на себе сексуальные свободы, принесенные этими социальными движениями.

Как с возрастом меняется сексуальность?

Сексуальность — не только репродуктивные функции, которые имеют тенденцию к угасанию в связи с возрастными изменениями организма (и то происходит это не у всех пожилых людей).

Целый ряд эмпирических исследований был направлен на установление распространенности частоты половых контактов в пожилом возрасте и ее связи с факторами здоровья и благополучия, такими как хронические заболевания и семейный статус. В рамках этих исследований сохранение сексуальной функции и частоты половых актов в более позднем возрасте вскоре стало рассматриваться как маркер «успешного старения», где сохранение сексуальной активности рассматривалось как личная ответственность человека. Утверждалось, что такое мышление привело к созданию нового стереотипа «сексуальный старичок», который относится к проявлению жизненной силы и сексуальной активности в более позднем возрасте и к стигматизации сексуальной бездеятельности пожилых людей. Противоречие между этим более новым стереотипом и более традиционным образцом несексуального пожилого человека создает проблемы для тех, кто не соответствует — или не может соответствовать — идеалу «сексуального старичка». Поскольку в глазах современников это значит, что человек безразличен к своему здоровью и благополучию. Такие исследования показывают, что стереотипы, связанные с половой активностью, актуальны как для молодых людей, так и для людей старше 60.

В понимании качества половой жизни пожилых людей ученым помогает статистика. Третья итерация общенационального репрезентативного Британского национального исследования сексуальных отношений и образа жизни (NATSAL-3) исследовала области личной сексуальной функции, но также расширила сферу охвата, исследуя секс в контексте отношений и оценки людьми своей сексуальной жизни. В результате исследования 27% мужчин и 21% женщин в возрасте старше 65 лет были классифицированы как имеющие низкую сексуальную функцию, а у женщин наиболее частыми сексуальными проблемами были отсутствие интереса к сексу и сухость влагалища. Что касается мужчин, то 30% мужчин старше 65 лет испытывали проблемы с эрекцией, при этом 54% мужчин старшего возраста испытывали одну или несколько сексуальных проблем продолжительностью 3 месяца и более. Сравнительные данные для пожилых мужчин и женщин были получены в более широком контексте Европы и США. Однако заметное отличие состоит в том, что NATSAL-3 обнаружил гораздо более низкие показатели трудностей в получении оргазма, чем эти другие исследования; например, 14% женщин старше 65 лет в NATSAL-3 против 50% в исследовании Graham et al.

Несмотря на проведение и публикацию обширных исследований, таких как NATSAL-3, ученые по-прежнему были сосредоточены в первую очередь на сексуальных проблемах и оценивали их как определяющий фактор сексуального благополучия. Такой подход ограничивал возможности к исследованию только биомедицинской сферой, в то время как на сегодняшний день человеческая сексуальность проникает далеко за ее пределы: в социальный, психологический и культурный контекст. Хотя сфокусированные на биологической стороне процесса исследования действительно способствовали более глубокому пониманию и принятию секса как актуального на всех этапах жизни, а не только в юности, они также породили новые (и завышенные) ожидания в отношении сохранения сексуальной функции и активности в более позднем возрасте. Кроме того, акцент на сексуальной функции означает, что успешные модели старения, как правило, по-прежнему сосредоточены на продлении молодости, а не на попытках построить более позитивные и инклюзивные подходы к старению и благополучию.

Некоторые качественные данные позволяют предположить, что пожилые люди воспринимают свою (навязанную обществом) невидимость и неуместность как возможность освободиться от строгих социальных ожиданий в отношении того, какими должны быть их тела, отношения и сексуальная жизнь. Например, проводилось качественное исследование одиноких пожилых женщин. Оно показало, что многие из них были «одинокими по своему выбору», потому что хотели защитить свою независимость от потенциального партнера и избежать предполагаемых проблем со свиданиями, когда потенциальный партнер рассматривается в том числе как человек, который в будущем будет исполнять роль сиделки. В глазах некоторых пожилых женщин это воспринималось как напоминание о собственной неполноценности и неуместности и не ассоциировалось с романтической или сексуальной составляющей отношений. Ряд исследований показывает, что восприятие потенциального партнера как будущего помощника действует как барьер для поиска новых отношений, в частности для пожилых женщин. Некоторые женщины в рамках исследования 2015 года заявили, что близость с партнером была главным фактором привлекательности возможных сексуальных и партнерских отношений в более позднем возрасте.

Подобные открытия способствовали смещению акцента на определение концепции сексуального благополучия. Начали появляться более многомерные концепции сексуальности и ее значения, отражающие более современное понимание секса как нечто большего, чем просто акт воспроизводства, и сексуального благополучия как нечто большего, чем частота половых актов.

Сексуальное благополучие в пожилом возрасте

По данным ученых, в более позднем возрасте непосредственно половой акт перестает быть основным фундаментом отношений и благополучия пожилых людей. По данным исследователей из Саутгемптона, пожилые люди спокойно принимают изменения в либидо, способности испытать возбуждение, оргазм или вообще вступить в половую связь. Гораздо более влиятельным фактором благополучия становится качество отношений, построенных с партнером. Оно включает в себя взаимное доверие, взаимное уважение, способность эмоционально поддерживать друг друга, а также участвовать в совместных активностях.

Многие ученые также считают важным фактором сохранения благополучия для пожилых людей наличие тактильных контактов со своими партнерами. Это не обязательно должны быть настойчивые интимные прикосновения, достаточно даже держаться за руки, обниматься, спать в одной постели — от тактильных контактов усиливается выработка окситоцина, одного из гормонов «счастья».