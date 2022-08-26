Лекарство от хронических болей в суставах почти на "финише"

В исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, сообщается о положительных результатах фазы 3 испытаний нового препарата моноклональных антител, направленного на лечение ревматоидного артрита. Предполагается, что новая терапия должна появиться в продаже в течение следующих 12 месяцев.

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Одним из наиболее распространенных современных препаратов для лечения тяжелого ревматоидного артрита является моноклональное антитело адалимумаб. Этот препарат ингибирует иммунную сигнальную молекулу, называемую фактором некроза опухоли (TNF), которая, как было установлено, уменьшает воспаление, связанное с этим заболеванием.

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Но ингибиторы TNF помогают не всем пациентам. Около 25% пациентов с ревматоидным артритом не реагируют ни на один из существующих в настоящее время методов лечения. Поэтому существует потребность в новых вариантах.

Олокизумаб - это новый вид моноклональных антител. Вместо того чтобы воздействовать на воспалительные молекулы TNF, это антитело направлено на ингибирование другой иммунной молекулы, называемой интерлейкином-6 (IL-6). Она, как и TNF, играет важную роль в иммунной сигнализации, и ингибирование этой молекулы может уменьшить воспаление, связанное с аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит.

В настоящее время на рынке существует препарат моноклональных антител под названием тоцилизумаб, который направлен на IL-6. Однако тоцилизумаб действует путем связывания с рецепторами IL-6 и блокирует таким образом иммунный сигнал, тогда как олокизумаб напрямую взаимодействует с молекулами IL-6.

В недавно опубликованном исследовании представлены результаты испытаний олокизумаба в фазе 3 на людях. В испытании приняли участие 1 648 добровольцев с ревматоидным артритом, которые не реагировали на метотрексат, иммуносупрессивный препарат, часто используемый в качестве первой линии лечения заболевания.