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43 минуты назад

Российские учёные научились эффективнее лечить рак при помощи антималярийного средства

Ferra.ru

В научном журнале Pharmaceuticals появился материал за авторством российских специалистов. В нём они описали новую схему, применимую в терапии рака прямой кишки.

Ученые научились эффективнее лечить рак
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о методе, в рамках которого учёные повышают эффективность лечения заболевания при помощи противомалярийного средства вкупе со стероидом. Таким образом, они смогли добиться примерно 20%-повышения успешности мероприятия.

"Мы разработали новую схему терапии <...> Причём мы показали это (повышение эффективности метода — прим. редакции) на клеточных линиях, полученных от пациентов с разной стадией развития рака. В процессе химиотерапии можно уменьшить дозировку, чтобы снизить побочные эффекты",

— Алина Никотина, научный сотрудник ИНЦ РАН

На данный момент учёные продолжают активно работать над методикой. Вполне возможно, что в ближайшей перспективе она найдёт своё применение и в массовой медицине.

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