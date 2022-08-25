Ученые научились эффективнее лечить рак

В научном журнале Pharmaceuticals появился материал за авторством российских специалистов. В нём они описали новую схему, применимую в терапии рака прямой кишки.

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Речь идёт о методе, в рамках которого учёные повышают эффективность лечения заболевания при помощи противомалярийного средства вкупе со стероидом. Таким образом, они смогли добиться примерно 20%-повышения успешности мероприятия.

"Мы разработали новую схему терапии <...> Причём мы показали это (повышение эффективности метода — прим. редакции) на клеточных линиях, полученных от пациентов с разной стадией развития рака. В процессе химиотерапии можно уменьшить дозировку, чтобы снизить побочные эффекты",

— Алина Никотина, научный сотрудник ИНЦ РАН